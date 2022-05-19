О недостаточном прогрессе привлечения новых судей заявил Токаев

С начала года в Казахстане судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, но этот прогресс недостаточен, заявил в четверг в ходе встречи в Акорде с представителями отечественного бизнеса президент Касым-Жомарт Токаев.

«Не менее важный приоритет – обеспечение открытого и справедливого правосудия. Первый вопрос – кадровый, поскольку без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более двух тысяч судей. С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться», - заявил Токаев.

Второй важный аспект, который назвал президент, принципы правосудия. Он подчеркнул, что гарантия судебной защиты частной собственности и интересов является базовым условием для развития экономики и привлечения инвестиций, то есть обеспечения общего прогресса страны.

«В Казахстане признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность – это положение закреплено в Конституции. Однако зачастую на практике у нас в приоритете защита интересов отдельных государственных органов, которые иногда ошибочно понимают как интересы государства. С внедрением административной юстиции мы смогли переломить данную тенденцию, но работы еще много», - высказался глава государства.

Он также заявил, что при отправлении правосудия не может быть иных принципов, кроме справедливости и беспристрастности. Потому назрела необходимость реформирования судебной системы, эти призывы, по словам президента, он также слышит от иностранных инвесторов, предпринимателей и граждан Казахстана.

«В ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении», - в этой связи отметил Токаев.