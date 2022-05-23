Полеты будут выполняться из столицы и Алматы
Air Astana откроет прямые рейсы в Грецию в июне
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Air Astana откроет прямые рейсы в Грецию в июне этого года. Полеты будут выполняться из столицы (по понедельникам, средам и пятницам) и Алматы (по вторникам, четвергам и субботам), сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.

«По итогам проведенной работы между Комитетом гражданской авиации МИИР РК и авиационными властями Греческой Республики, с 1 июня 2022 года авиакомпания АО «Эйр Астана» планирует начать выполнение рейсов по маршрутам Нур-Султан – Ираклион – Нур-Султан (понедельник, среда, пятница) и Алматы – Ираклион – Алматы (вторник, четверг, суббота) с частотой 3 рейса в неделю по каждому направлению», − говорится в сообщении ведомства.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-321NEO со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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