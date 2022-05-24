Число танкеров с невостребованной российской нефтью достигло рекорда

Около 62 млн. баррелей российской нефти марки Urals оказались невостребованы США и рядом европейских стран и находятся в танкерах (15% от общего числа суден с российской нефтью), пока трейдеры пытаются найти других покупателей на сырье. Это рекордный объем невостребованных танкеров с российскими углеводородами с момента начала войны в Украине, сообщает Reuters .

Как пишет Коммерсант, ссылаясь на аналитическую компанию Vortex, к маю экспорт российской нефти сократился до 6,7 млн. баррелей в день против 7,9 млн в феврале. Нефть в основном отправляется в Китай и Индию, однако поставки в Европу также растут на фоне обсуждения нефтяного эмбарго.

«Цифры в заголовках СМИ, говорящие о том, что российский экспорт все еще большой, не отражают ситуации. В море продолжает собираться российская нефть», — цитирует Reuters слова специалиста по энергетике Клея Сейгла.

Эмбарго на российскую нефть должно войти в шестой пакет санкций против России в ответ на военную операцию на Украине, однако пока его окончательно не согласовали. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия из-за большой зависимости от российского сырья. В Минэкономики Германии заявляли, что ожидают согласования эмбарго на нефть до конца этой недели. В ведомстве допустили, что для некоторых стран сделают исключение, поскольку они не могут так быстро отказаться от российских энергоносителей.