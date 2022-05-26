​Казахстан поставит в Кыргызстан военную технику и боеприпасы

В вязи с ростом числа угроз региональной безопасности в прилегающих к Центральной Азии районах, Казахстан разово окажет военно-техническую помощь Кыргызстану. Соответствующее соглашение во время пленарного заседания ратифицировал сенат Казахстана.

«Соглашение между правительством Казахстана и кабинетом министров Кыргызстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона предусматривает разовую передачу военного имущества кыргызской стороне, наименование объемов которого согласованы по дипломатическим каналам», − заявил заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

Согласно документу, казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой таш Кыргызской Республики. Кыргызская сторона, в свою очередь, использует полученное военное имущество исключительно для обеспечения безопасности, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников СНГ.

«Перечень имущества определен, по дипломатическим каналам согласован. В том числе есть вооружения и боеприпасы. Кроме того, ведется работа по военной подготовке и кадровым вопросам. На сегодня более 300 тыс. военнослужащих с обеих сторон проходили в Казахстане обучения и участвовали в других мероприятиях», − уточнил замминистра.

Он также уточнил, что оказание военно-технической помощи необходимо в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности в прилегающих районах Центральной Азии, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности. Это позволит усилить возможности вооруженных сил Кыргызстана в отражении этих угроз и укреплении безопасности всего Центрально-азиатского региона.