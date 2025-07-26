Спасатели обнаружили вероятное место падения вертолета Минобороны

Вертолет пропал накануне
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна, которые могут принадлежать вертолету Минобороны, пропавшему накануне днем в Алматинской области.
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