Спасатели обнаружили вероятное место падения вертолета Минобороны

Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна, которые могут принадлежать вертолету Минобороны, пропавшему накануне днем в Алматинской области.

В МЧС рассказали, что в ходе космического мониторинга на акватории озера Сорбулак Алматинской области «было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу».

«Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны», - говорится в сообщении МЧС.

«На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны. К поисково-спасательной работе операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судов МЧС», - сообщили в ведомстве.

Связь с вертолетом Минобороны, на борту которого находилось три члена экипажа, была потеряна в пятницу в районе населённого пункта Отар. С этого момента продолжаются его поиски.