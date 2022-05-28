В больницах страны продолжают находиться 50 инфицированных
18 случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии выявлено в Казахстане за сутки
фото с сайта primeminister.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего подтверждено 1 305 732 случаев, сообщает Минздрав.

Новые случаи зарегистрированы в Алматы − 5, в столице − 3, Северо-Казахстанской области − 1.

Также выявлено 9 случаев коронавирусной пневмонии, а всего − 89 135.

Летальные случаи не зафиксированы.

На 28 мая лечение продолжают получать 149 человек (96 КВИ+ и 53 КВИ-), из них в стационарах – 50 человек, на амбулаторном уровне – 99. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 6 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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