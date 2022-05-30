Дожди с грозами, похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане

31 мая – 2 июня на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, в первые дни лета похолодает, прогнозируются заморозки ночью и утром, сообщает «Казгидромет».

«В последний день мая большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона с центром над Сибирью. Ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, 1 июня на западный Казахстан начнет оказывать влияние Северный антициклон, который, смещаясь через территорию республики в восточном направлении, вызовет постепенное прекращение осадков и понижение температур. 1-2 июня на поверхности почвы в ночные и утренние часы на западе, северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 2 градусов.