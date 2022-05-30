На юго-востоке республики – сильные дожди, град и шквал
  • 285
Дожди с грозами, похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
Фото Жанары Каримовой

31 мая – 2 июня на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, в первые дни лета похолодает, прогнозируются заморозки ночью и утром, сообщает «Казгидромет».

«В последний день мая большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона с центром над Сибирью. Ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, 1 июня на западный Казахстан начнет оказывать влияние Северный антициклон, который, смещаясь через территорию республики в восточном направлении, вызовет постепенное прекращение осадков и понижение температур. 1-2 июня на поверхности почвы в ночные и утренние часы на западе, северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 2 градусов.

Свежее из этой рубрики
Повышение штрафов для операторов связи не должно сказаться на повышении тарифов – Минцифровизации
Новости
В трех городах Казахстана внедрено мобильное приложение «Опасный водитель»
Новости
Число жертв отравления неизвестной жидкостью в Павлодарской области достигло семи
Просматриваемые
Новости
Казахстан выступает против зерновых квот и пошлин в рамках ЕАЭС, на введении которых настаивает Россия
Новости
Число танкеров с невостребованной российской нефтью достигло рекорда
Новости
Генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы задержан за попытку остановить уголовное дело в отношении другого гражданина
Новости
​В Казахстане не собираются повышать прожиточный минимум и порог черты бедности
Новости
Ерлан Алдажуманов назначен директором пограничной службы КНБ
Новости
В трех российских дочерних банках заморожены иностранные корсчета с остатками в 9,2 млрд тенге