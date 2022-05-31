Air Astana возобновляет прямые рейсы в Черногорию

Air Astana с 1 июня возобновляет прямые рейсы в Черногорию из столицы Казахстана и Алматы, сообщает комитет гражданской авиации МИИР РК.

«С 1 июня Air Astana восстанавливает регулярное авиасообщение между Казахстаном и Черногорией. Рейсы в Подгорицу, столицу Черногории, будут выполняться на комфортабельном авиалайнере Airbus 321LR из Нур-Султана по четвергам и воскресеньям и из Алматы по понедельникам, средам, пятницам и субботам», - говорится в сообщении КГА.

Рейсы из столицы и Алматы будут утренние, из Подгорицы – дневные, с прибытием в Казахстан вечером. Стоимость билетов в обе стороны в эконом-класе, с учетом сборов, – от 252 255 тенге, от 753 565 – в бизнес-классе.

Бронирование билетов уже доступно на сайте авиакомпании. Для въезда в Черногорию не требуется справка ПЦР с отрицательным результатом или паспорт вакцинации. Граждане Казахстана могут находиться в Черногории до 30 дней без визы.