В Казахстане есть тесты для выявления оспы обезьян – Гиният

Казахстанские врачи полностью готовы к диагностике и выявлению в стране оспы обезьян, заявила в среду в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният. И уже сегодня всех прилетающих с температурой направляют в инфекционные стационары.

«На сегодняшний день в Казахстане случаев (оспы обезьян – В.) не зарегистрировано. На границе мы проводим термометрию всем, кто заезжает в нашу страну. Если обнаруживается пациент с температурой, независимо – острые респираторные вирусные инфекции, все они изолируются в инфекционные стационары в отдельные палаты и боксы, затем обследуются», - рассказала Гиният.

Она заверила, что для выявления оспы обезьян в Казахстане подготовлена диагностика – это специальные тесты для подтверждения или исключения заболевания, в случае подозрения. И на сегодня уже проводится обследование граждан, у которых есть подобные симптомы. В то же время глава Минздрава отметила, что вакцинацию против данного заболевания проводить не будут.

«Раньше это заболевание было очень распространено до 1980 года. Наши граждане тоже все вакцинировались (массово прививать население в СССР перестали с 1980 года – В.). Сейчас вопрос о вакцинации всего населения Казахстана не стоит, будем ждать рекомендацию ВОЗ. На сегодняшний день вакцины от оспы обезьян нет. При обнаружении этого вируса у нас в стране наши специалисты к этому готовятся. У них есть хороший опыт», - подчеркнула министр.

В целом, по ее данным, оспа обезьян – это вирусное инфекционное заболевание, которое редко встречается в мире, в основном в эндемических районах и регионах, в числе которых Западная Африка, Конго, Нигерия. На сегодняшний день 24 страны заявили о единичных случаях заражения, в том числе Великобритания, Испания, Португалия. Основные симптомы заболевания – высокая температура, выраженная интоксикация, слабость, головные боли, проявление покраснений на коже в виде экзантем, сыпь.