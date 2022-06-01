Все работы должны быть завершены в срок, поручил президент
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Токаев дал старт строительству нового международного терминала в аэропорту Алматы
Фото пресс-службы президента Казахстана

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершилась его участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту города, сообщает Акорда.

Генеральный директор турецкой компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, заместитель председателя совета директоров TAV Holding Сани Шенер и президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга проинформировали главу государства об инвестиционном проекте. Затем, заложив капсулу, Касым-Жомарт Токаев дал старт началу строительства нового международного терминала.

«После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, до 14 млн пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное, все работы должны быть завершены в срок», - подчеркнул президент.

Общий объем инвестиций в строительство составит более $200 млн. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года.

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