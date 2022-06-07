Должностные лица акимата Костанайской области подозреваются в торговле людьми

«Антикоррупционной службой по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ “Управление координации занятости и социальных программ акимата области” по факту торговли людьми. Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в г.Нур–Султан», - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест. Иная информация в интересах следствия не разглашается.