Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест
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Должностные лица акимата Костанайской области подозреваются в торговле людьми
Фото Жанары Каримовой

Должностные лица управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области подозреваются в торговле людьми, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ “Управление координации занятости и социальных программ акимата области” по факту торговли людьми. Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в г.Нур–Султан», - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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