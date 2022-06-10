Токаев поручил информировать общественность о работе по возврату капитала из-за рубежа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает пресс-служба президента. Он назвал приоритетной задачей повышение благосостояния всего населения и считает, что нужно навести порядок в экономике.

«Референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований. Мы должны оправдать доверие и ожидания народа. Необходимо строить общество с равными возможностями для всех. Наши граждане по праву должны пользоваться благами экономического роста. Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояние всего населения», – сказал Токаев.

Глава государства считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры, потому что в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов. Он напомнил, что в Новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.

«Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний», - заявил президент.

Он подчеркнул, что все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. А прокуратура обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур.

«В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги. Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый», - сказал Токаев.

Вместе с тем глава государства отметил, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определенное время, связанное с соблюдением всех юридических процедур. И главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики.

«Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное – правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле», - сказал он.

При этом Токаев поручил информировать общественность о работе комиссии.