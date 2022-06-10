Также выросло число примирений по гражданским спорам
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Больше половины судебных решений в Казахстане выносится в пользу предпринимателей и граждан – Асанов
фото Жанары Каримовой

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, который доложил о состоянии судебной системы в стране.

«Главе государства была представлена информация о реализованных за последние три года Верховным судом проектах, касающиеся разрешения гражданских споров без обращения в суд. По словам председателя Верховного суда, в настоящее время 37% рассматриваемых дел заканчивались примирением, тогда как ранее этот показатель составлял 2-3 %», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Кроме того, по данным Асанова, если в 2018 году по тяжким и особо тяжким преступлениям оправдывалось в среднем 23 человека в год, то за последние 4 года – более 160 человек, что говорит об увеличении числа оправдательных приговоров в 7 раз.

Говоря о развитии административной юстиции в системе государственного управления, глава Верховного суда сообщил, что до 1 июля прошлого года граждане и предприниматели проигрывали государственным органам в 85 % рассмотренных дел, сейчас же 55 % судебных вердиктов выносится в пользу предпринимателей и граждан.

«В ходе встречи также были рассмотрены вопросы повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, оптимизации судопроизводства», - сообщила пресс-служба президента.

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