Больше половины судебных решений в Казахстане выносится в пользу предпринимателей и граждан – Асанов

«Главе государства была представлена информация о реализованных за последние три года Верховным судом проектах, касающиеся разрешения гражданских споров без обращения в суд. По словам председателя Верховного суда, в настоящее время 37% рассматриваемых дел заканчивались примирением, тогда как ранее этот показатель составлял 2-3 %», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Кроме того, по данным Асанова, если в 2018 году по тяжким и особо тяжким преступлениям оправдывалось в среднем 23 человека в год, то за последние 4 года – более 160 человек, что говорит об увеличении числа оправдательных приговоров в 7 раз.

Говоря о развитии административной юстиции в системе государственного управления, глава Верховного суда сообщил, что до 1 июля прошлого года граждане и предприниматели проигрывали государственным органам в 85 % рассмотренных дел, сейчас же 55 % судебных вердиктов выносится в пользу предпринимателей и граждан.

«В ходе встречи также были рассмотрены вопросы повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, оптимизации судопроизводства», - сообщила пресс-служба президента.