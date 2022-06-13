Сменился вице-министр труда и социальной защиты населения

Другим постановлением правительства Руслан Сакеев освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения.

Назгуль Сагиндыкова родилась в 1978 году в Акмолинской области. Окончила Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. В разные годы работала в структуре министерства труда и социальной защиты населения, занимала руководящие должности в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания», была инспектором отдела внутренней политики администрации президента — заведующей секретариатом национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. С ноября 2020 года являлась заведующим сектором отдела внутренней политики АП — заведующий секретариатом нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.