Госпитализированы более 50 человек
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Массовое пищевое отравление произошло в столице
фото Жанары Каримовой

В столице произошло массовое пищевое отравление, госпитализированы более 50 человек, сообщает «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля города.

По информации ведомства, экстренные извещения из лечебных организаций города о регистрации пищевых отравлений поступили в департамент 9 и 10 июня поступили. Все больные связывали это «с употреблением пищевой продукции в одном из заведений общественного питания столицы».

«На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 64 больных, из них 52 госпитализированы, 12 получают амбулаторное лечение», - проинформировали в ведомсте.

По данному факту управлением полиции района Байконыр начато досудебное расследование по статье 304 УК РК. А 10 июня начата внеплановая проверка объекта общественного питания.

«В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоответствие заявленной проектной мощности объекта фактической, весь технологический процесс ведется в одном помещении кухни, не предусмотрено цеховое деление (деление на участки), не соблюдается поточность технологических процессов, не соблюдаются требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря, при хранении готовой пищевой продукции и продовольственного сырья не соблюдаются принцип товарного соседства, не ведется журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний и другие», - сообщили в департаменте.

В ходе проверки были отобраны смывы, пробы сырья и готовой продукции на лабораторные исследования, на носительство патогенной микрофлоры обследованы 15 сотрудников предприятия. Результаты лабораторных исследований будут известны позже.

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