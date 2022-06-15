Токаев утвердил состав национального курултая при президенте

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании национального курултая при президенте Республики Казахстан, сообщается на сайте Акорды. Указом также утвержден состав курултая – президент будет его возглавлять.

«Создать национальный курултай при президенте Республики Казахстан. Утвердить прилагаемые положение о национальном курултае при президенте Республики Казахстан, состав Национального курултая при Президенте Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», - говорится в тексте указа, подписанного 14 июня.

Согласно документу, национальный курултай является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан, его основной целью является «выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации», а основными задачами – «выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей; обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов; осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан».

Национальный курултай состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря. Председателем курултая является президент Республики Казахстан, он осуществляет общее руководство деятельностью курултая, определяет место и время проведения его заседаний, дает поручения заместителям, членам и секретарю. Одним из заместителей председателя является государственный советник (накануне им был назначен Ерлан Карин), он утверждает повестку дня его заседаний и осуществляет иные полномочия по поручениям председателя. Вторым председателем курултая стала президент РОО «Клуб главных редакторов», заместитель председателя Бибигуль Жексенбай, секретарем - заместитель руководителя администрации президента Аида Балаева.

В целом состав национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы.

В частности, в него вошли президент национальной палаты образования и инноваций «Серпін» Мурат Абенов, космонавт, Халық қаһарманы Токтар Аубакиров, политолог Данияр Ашимбаев, общественный деятель и журналист Ермурат Бапи, председатель правления НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», депутат сената Али Бектаев, председатель общественного фонда «Лига волонтеров Казахстана» Айсулу Ернгиязова, председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев, директор КазНИИ онкологии и радиологии, президент Ассоциации онкологов Республики Казахстан Диляра Кайдарова, директор Института прикладных этнополитических исследований, политолог Талгат Калиев, журналист и экономический обозреватель Денис Кривошеев, председатель демократической партии «Ак жол», руководитель фракции мажилиса Азат Перуашев, председатель правления АО «Агентство Хабар» Берик Уали, адвокат, соучредитель общественного фонда «Правозащитники» Айман Умарова, член общественного совета города Алматы, общественный деятель, политолог Марат Шибутов и др. Периодически состав будет обновляться.

Заседания национального курултая проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, при этом на нем должно присутствовать не менее половины от общего числа его членов. Госорганы и общественные объединения, получившие рекомендации и предложения национального курултая, впоследствии должны уведомить о принятых мерах. Рабочим органом национального курултая является министерство информации и общественного развития, которое, в числе прочего, и будет мониторить реализацию рекомендаций и предложений.

Напомним, что первое заседание курултая пройдет завтра в Улытауской области.