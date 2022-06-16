Ожидается, что парламент будет работать в июле
Из-за необходимости законодательного закрепления поправок в Конституцию парламент продлит свою работу
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Парламент Казахстана не уйдет традиционно на каникулы с 1 июля, а продлит свою работу на один месяц из-за необходимости законодательного закрепления поправок в Конституцию, сообщили Власти источники.

По информации источников в парламенте и правительстве, парламент Казахстана продлит свою работу на июль в связи с необходимостью принять законодательные поправки в Конституцию после проведенного в стране республиканского референдума.

«Данный вопрос сейчас обсуждается и будет принят положительно с высокой вероятностью», - сообщили Власти.

Напомним, сессия парламента открывается и закрывается на совместных заседаниях мажилиса и сената, начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. При этом, согласно п.6 ст. 6 закона «О парламенте РК и статусе его депутатов» в период между сессиями парламента президент по собственной инициативе, по предложению председателей палат или не менее одной трети от общего числа депутатов парламента может созвать внеочередную сессию парламента. На ней могут рассматриваться лишь вопросы, послужившие основанием для ее созыва.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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