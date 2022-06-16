Коррупция укоренилась в сознании людей – Токаев

Казахстан, по оценке международных рейтинговых агентств, добился значительного прогресса по ключевым показателям в борьбе с коррупцией. Однако глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал не расслабляться, поскольку коррупция укоренилась в сознании людей.

«Мы активно боремся с коррупцией. Это очень важный вопрос для нашей страны. Казахстан добился значительного прогресса по ключевым показателям в борьбе с коррупцией. Это оценка международных рейтинговых агентств. Но не успокаивайтесь. К сожалению, коррупция укоренилась в сознании людей. Это правда, хоть и горькая», - заявил Токаев.

Хоть он и заверил, что «мы сразу прощаемся» с теми, кто работает нечестно, «так будет и в будущем». Однако, по словам президента, казахстанцы «недовольны тем, что некоторые люди, имеющие политическую поддержку, становятся слишком богатыми». Кроме того, они вывезли большую часть своего богатства за границу.

«Вы можете понять гнев людей. Поэтому моим указом была создана специальная межведомственная комиссия. Задача комиссии – вернуть в страну незаконно переведенные средства. Это очень сложная работа, которая может занять много времени. Потому что вам предстоит пройти множество юридических процедур. Но в любом случае надо подойти к этому вопросу внимательно. В противном случае трудно будет говорить о справедливом обществе», - отметил Токаев.