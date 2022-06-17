Следственный суд Алматы арестовал Косая Маханбаева на два месяца

Следственный суд Алматы избрал меру пресечения Косаю Маханбаеву, пострадавшему от пыток во время январских событий, в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом Власти подтвердила его адвокатка Жалгас Сапарханова.

По ее словам, Маханбаеву выдали государственного адвоката, хотя у него их три, и все они не участвовали в судебном процессе.

«Его арестовали на два месяца. Мне кажется, что по статье 272, по основному делу, якобы что он нарушил подписку о невыезде. У него был административный арест (за организацию митинга – В). Но точно мы не знаем…Мы звонили дежурному прокурору Жетысуйского района, он подтвердил. Звонили заместителю прокурора Алматы Салыхову, он тоже подтвердил. Также городской прокурор сказал, что было воспрепятствование следственным действиям. Но мы еще узнаем. То есть ему изменили меру пресечения по уголовному делу из-за административного ареста», – сообщила в четверг адвокатка Сапарханова.

Она вместе с двумя адвокатами поехала встретить Маханбаева, который после 15-дневного адмареста за «организацию незаконного митинга» должен был выйти на свободу 16 июня в 22:00.

На вопрос о причинах возвращения активиста в следственный изолятор радио «Азаттык» в горсуде ответили, что «в интересах следствия информация не подлежит разглашению».

1 июня Косай Маханбаев и еще трое пострадавших от пыток были задержаны в Алматы. Весь день его держали в здании антикоррупционной службы, а остальных, по словам адвокатов Маханбаева, отпустили в тот же день вечером и к административной ответственности привлекать не стали. На следующий день специализированный административный суд Алматы арестовал Косая Маханбаева на 15 суток по статье 488 части 7 КоАП.

В тот день родственники погибших в ходе январских событий и обвиняемых в участии в них, а также пострадавшие от пыток вновь пришли к городской прокуратуре с требованием справедливого расследования уголовных дел. Они регулярно приходят к ведомству с конца января.