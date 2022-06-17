Казахстан может стать «буферным рынком», считает президент
Новую торговую стратегию ЕАЭС предлагает разработать Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Власть

Государствам-членам Евразийского экономического союза стоит заняться разработкой новой торговой стратегии с учетом новой реальности, заявил в пятницу в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом, подчеркнул он, наша страна могла бы сыграть роль «буферного рынка».

«На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока», - высказал мнение Токаев.

Он предположил, что Казахстан «мог бы сыграть полезную роль некоего «буферного рынка». Глава государства подчеркнул, что в целом, конечный успех Евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности общей торговой стратегии.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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