В отношении алматинского «Метрополитена» проводится досудебное расследование

«За отчетный период (за 2021 год - В.) ревизионной комиссией проведено 18 аудиторских мероприятий на 52 объектах.

По результатам аудиторских мероприятий выявлены нарушения на общую сумму 120,9 млрд тенге, а именно: финансовые нарушения на 45,5 млрд тенге; (...) неэффективное планирование – на 28,8 млрд тенге; неэффективное использованные бюджетных средств и активов государства на сумму 46,5 млрд тенге», – отметил Бердикулов.

По состоянию на 1 мая 2022 года из 120,9 млрд тенге восстановлено и возмещено всего 4,9 млрд тенге, в том числе в ходе аудита – 842,9 млн тенге.

«К административной ответственности привлечено 30 лиц на общую сумму 7,9 млн тенге. К дисциплинарной ответственности привлечено 34 лица. В правоохранительные органы передано 5 материалов, в том числе: КГП на ПХВ "Метрополитен" – досудебное расследование; ГКП на ПХВ "Алматы Қала Жарық" – досудебное расследование; КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" – досудебное расследование; ГУ "Департамент полиции города Алматы" – досудебное расследование; КГУ "Управление строительства" – на стадии изучения», – рассказал председатель ревизионной комиссии.

В ревизионной комиссии также заявили о некачественном планировании, неосвоении бюджетных средств, что может привести к снижению налогооблагаемой базы города. При этом здесь отметили, что с середины декабря прошлого года бюджет города уточнялся пять раз.

В целом в 2021 году расходы составили 1 040,7 млрд тенге, что больше на 5,1% чем в 2020 году. При этом сумма неисполнения составила 11,2 млрд. тенге, из них неосвоение – 7,4 млрд тенге, экономия бюджетных средств – 3,7 млрд тенге, нераспределенный остаток резерва правительства – 100 млн тенге (бюджет на ЧС).

Также администраторы бюджетных инвестиционных программ не ведут надлежащий контроль за качеством и сроками строительных работ, что «приводит к недостижению результатов, простою построенных объектов, а также дополнительным расходам на их завершение». В 2021 году реализовано 386 бюджетных инвестиционных проектов на сумму 190,1 млрд тенге, при этом в коммунальную собственность города всего принято 215 построенных объектов на общую сумму 92,1 млрд тенге.

«В СПК с 2016 года незавершенный БИП “Строительство газового автобусного парка” стоимостью 5 млрд тенге. До сих пор на казначейских счетах СПК находится неосвоенная сумма в размере 1,7 млрд тенге. 10 проектов реконструкции объектов водоснабжения и канализации стоимостью 3,6 млрд тенге, реализованным в 2015-2020 гг., не функционируют по причине неподключения», - привел пример Бердикулов.