В правоохранительные органы после аудиторских проверок передано 5 материалов
В отношении алматинского «Метрополитена» проводится досудебное расследование
Фото Жанары Каримовой

В отношении КГП на ПХВ «Метрополитен» проводится досудебное расследование, сообщил председатель ревизионной комиссии по городу Алматы Алтай Бердикулов на XХII сессии маслихата VII созыва. После 18 аудиторских мероприятий выявлены нарушения на общую сумму 120,9 млрд тенге, а в правоохранительные органы передано 5 материалов.

«За отчетный период (за 2021 год - В.) ревизионной комиссией проведено 18 аудиторских мероприятий на 52 объектах.

По результатам аудиторских мероприятий выявлены нарушения на общую сумму 120,9 млрд тенге, а именно: финансовые нарушения на 45,5 млрд тенге; (...) неэффективное планирование – на 28,8 млрд тенге; неэффективное использованные бюджетных средств и активов государства на сумму 46,5 млрд тенге», – отметил Бердикулов.

По состоянию на 1 мая 2022 года из 120,9 млрд тенге восстановлено и возмещено всего 4,9 млрд тенге, в том числе в ходе аудита – 842,9 млн тенге.

«К административной ответственности привлечено 30 лиц на общую сумму 7,9 млн тенге. К дисциплинарной ответственности привлечено 34 лица. В правоохранительные органы передано 5 материалов, в том числе: КГП на ПХВ "Метрополитен" – досудебное расследование; ГКП на ПХВ "Алматы Қала Жарық" – досудебное расследование; КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" – досудебное расследование; ГУ "Департамент полиции города Алматы" – досудебное расследование; КГУ "Управление строительства" – на стадии изучения», – рассказал председатель ревизионной комиссии.

В ревизионной комиссии также заявили о некачественном планировании, неосвоении бюджетных средств, что может привести к снижению налогооблагаемой базы города. При этом здесь отметили, что с середины декабря прошлого года бюджет города уточнялся пять раз.

В целом в 2021 году расходы составили 1 040,7 млрд тенге, что больше на 5,1% чем в 2020 году. При этом сумма неисполнения составила 11,2 млрд. тенге, из них неосвоение – 7,4 млрд тенге, экономия бюджетных средств – 3,7 млрд тенге, нераспределенный остаток резерва правительства – 100 млн тенге (бюджет на ЧС).

Также администраторы бюджетных инвестиционных программ не ведут надлежащий контроль за качеством и сроками строительных работ, что «приводит к недостижению результатов, простою построенных объектов, а также дополнительным расходам на их завершение». В 2021 году реализовано 386 бюджетных инвестиционных проектов на сумму 190,1 млрд тенге, при этом в коммунальную собственность города всего принято 215 построенных объектов на общую сумму 92,1 млрд тенге.

«В СПК с 2016 года незавершенный БИП “Строительство газового автобусного парка” стоимостью 5 млрд тенге. До сих пор на казначейских счетах СПК находится неосвоенная сумма в размере 1,7 млрд тенге. 10 проектов реконструкции объектов водоснабжения и канализации стоимостью 3,6 млрд тенге, реализованным в 2015-2020 гг., не функционируют по причине неподключения», - привел пример Бердикулов.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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