Казахстан присоединится к конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в целях борьбы с выводом «теневых» доходов коррупционеров, сообщил в понедельник президенту председатель агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

По информации пресс-службы президента, Бектенов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе расследования уголовных дел и мерах по возмещению ущерба, в том числе связанных с возвратом незаконно полученных и выведенных из страны финансовых активов.

«Одним из эффективных способов борьбы с выводом «теневых» доходов коррупционеров станет присоединение Казахстана к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за шесть месяцев 2022 года в Казахстане зарегистрировано свыше 1 200 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено порядка 750 должностных лиц.

Кроме того, председатель агентства сообщил, что ведомством по поручению президента совместно с НПП «Атамекен» разработан комплекс мер по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства чиновников в бизнес.

В свою очередь глава государства поставил ряд задач по усилению работы антикоррупционной службы.