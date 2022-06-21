Приговоры участникам музыкальной группы Mad Men оставлены в силе

Апелляционный суд оставил без изменений приговоры участникам казахстанской Q-pop группы Mad Men, осужденным 27 апреля за изготовление и распространение наркотических средств в составе организованной преступной группы. Один из подсудимых был осужден на 17 лет лишения свободы, троим назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы, еще трое были осуждены на 15 лет и 3 месяца лишения свободы. Между тем адвокаты осужденных заявляют о многочисленных нарушениях во время следствия и суда, а также прошедшей сегодня, 21 июня, апелляции.

«Нам во время апелляции сказали, что все доказано, экспертиза сделана правильно. Прокурор вообще мало выступал, только сказал, что нет оснований и все законно. Хотя мы на суде сказали, что у нас есть ответ из генеральной прокуратуры, в котором написано, что если видео с обыска прерывается, то это нарушение. На это тоже не обратили внимания. Мы планируем обращаться в Верховный суд, чтобы добиваться справедливости», – рассказал Николай Харченко, адвокат осужденного Алимурада Ибраимова, который был вокалистом группы Mad Men.

Харченко отметил, что к аргументам стороны защиты во время суда не прислушивались: «Часть подозреваемых держали на конспиративных квартирах – это было озвучено в суде. Когда они были в департаменте полиции, их выводили в туалет и говорили давать показания друг на друга, потом они приходили и подписывали протоколы – об этом тоже подозреваемые говорили в суде. Экспертизу делала эксперт, которая не имеет филологического образования. Эксперт из Астаны, которая возглавляла Республиканский центр судебных экспертиз, по полочкам все разложила и объяснила нам, что нужна дополнительная экспертиза. Об этом мы просили в суде, но нас не услышали. В приобщении документов нам отказывали».

Адвокат заявил, что во время следствия не было доказано, что осужденные занимались сбытом и изготовлением наркотических средств. Он также считает, что дело о создании и участии в ОПГ было заведено из-за некорректного заключения эксперта, которое было написано «на основании словаря жаргонов».

«Контроля закупок по делу не было, хотя вменяли сбыт наркотических средств, а это подтверждают как раз контролем закупки. Понятые сказали, что когда был обыск, их взяли с разных районов города. Один из понятых говорил, что плохо себя чувствовал, в таком случае его нельзя было брать на обыск в качестве понятого. Много оперативников сразу забежали на третий этаж, не нашли ничего, потом резко спустились на первый и нашли там. Хотя ребята сразу сказали, что они употребляли, но изготовлением не занимались. Нигде не зафиксировано, что был сбыт. Ни один свидетель обвинения на суде не подтвердил, что они видели, как изготавливались наркотические вещества», – отметил Харченко.

27 апреля пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы распространила пресс-релиз, в котором сообщалось, что участники Q-pop группы Mad Men осуждены на сроки от 15 до 17 лет лишения свободы по факту создания и руководства преступной группой, изготовления, хранения в целях сбыта психотропного вещества в особо крупном размере, хранения наркотического средства в крупном размере в целях сбыта, сбыта психотропного вещества в особо крупном размере. В качестве смягчающих обстоятельств у всех подсудимых суд признал молодой возраст и отсутствие прежних судимостей.