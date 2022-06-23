В стране есть в наличии 350 тыс. тонн
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Казахстан запросил у других стран 100 тыс. тонн сахара – Султанов
ФОТО НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВОЙ

Запас сахара составляет 350 тыс. тонн, Казахстан запросил у других стран еще 100 тыс. тонн, сообщил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов.

«350 тыс. тонн сейчас есть. Мы запрашиваем сахар в других странах. В мире одним из крупных поставщиков является Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила, поэтому проводим переговоры», - цитирует Султанова агентство «Казинформ».

Он уточнил, что Казахстан запросили еще 100 тыс. тонн, помимо тех 350 тыс. тонн, которые сегодня есть.

«На данный момент Минсельхоз проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов. Мы потом к этому вопросу еще вернемся», - сообщил глава Минторговли.

Также министр сообщил, что 15 июля в Беларуси на заседании совета ЕЭК стороны дополнительно рассмотрят вопрос по ввозу сахара.

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