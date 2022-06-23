Токаев поручил создать по всему Казахстану центры оказания комплексной помощи женщинам и детям

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного мероприятия по случаю 30-летия казахстанской полиции поручил создать по всему Казахстану центры оказания комплексной помощи женщинам и детям, сообщает Акорда.

«В МВД восстановлен штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия. По моему поручению в этом году созданы центры оказания комплексной помощи женщинам и детям. В настоящее время центры работают в пилотном режиме. Здесь оказывается психологическая, правовая и медицинская помощь пострадавшим от насилия, а также проводятся соответствующие экспертизы. Работа этих центров эффективна», - сказал Токаев.

В этой связи он поручил правительству и акимам создавать их по всей стране с максимальным охватом нуждающихся в помощи.