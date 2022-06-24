В гибели рабочих на «АрселорМиттал Темиртау» на 100% виноват работодатель – госкомиссия

Причиной гибели четверых рабочих на производстве «АрселорМиттал Темиртау» стали неудовлетворительная организация работ, отсутствие безопасности и другие, заявила в пятницу в ходе брифинга главный государственный инспектор труда по Карагандинской области, глава госкомиссии Ирина Любарская. Таким образом, подчеркнула она, 100-процентная вина за произошедшее лежит на работодателе.

«По итогам специального расследования, комиссия определила 100-процентную вину работодателя. Комиссией были установлены ответственные лица, допустившие данные нарушения. По итогам расследования был принят акт и, согласно статьи 190 Трудового кодекса РК, по окончанию расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, копии материалов специального расследования будут направлены в территориальный орган полиции, который в соответствии с законодательством РК примет соответствующее решение», - сообщила Любарская.

Она отметила, что, осмотрев место, где произошел несчастный случай, опросив очевидца, изучив техническую документацию, материалы расследования, протоколы опросов свидетелей, заключение экспертных организаций, были выявлены ряд недостатков. В частности, работы на нагревательной печи №9, где произошло ЧП, не были организованы безопасно: для проводимого ремонта печи отсутствовала проектная документация, не было плана производственных работ и технологических карт, у должностных лиц отсутствовали инструкции. Кроме того, госкомиссией выявлено неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений, состояние территорий и недостатки в организации рабочих мест.

«Озвучивать мы сейчас не можем (подозреваемых – В.). Эти лица опрошены. Опрошены были в ходе расследования 32 человека, 14 подозреваемых лиц отражены в акте, в том числе, руководящий состав. Я думаю, когда следственные мероприятия закончатся, по итогам следственных мероприятий уже будут озвучены лица, которые непосредственно допустили этот несчастный случай», - добавила Любарская.

Она также сообщила, что сейчас на объекте никаких работ не проводится, предприятие будет законсервировано, пока АМТ не закажет проектно-сметную документацию, которой будет определено – провозить в здании капитальный ремонт или сносить его.

Напомним, 10 июня в одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области в результате обрушения свода печи во время ремонта погибли четверо работников, еще один был доставлен в больницу. Уголовное дело расследует департамент полиции Карагандинской области. Также для расследования была создана специальная комиссия. По факту гибели рабочих были задержаны два руководителя, ответственных за проведение безопасных работ. 19 июня Темиртауским следственным судом им санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Статья 277 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.