​Токаев сделал ряд экономических и экологических предложений лидерам прикаспийских государств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде, сделал ряд экономических и экологических предложений для развития сотрудничества между прикаспийскими странами. Они касаются создания инфраструктуры, сохранения водных ресурсов и фауны, а также актуализации конвенций о правовом статусе и защите морской среды Каспия, сообщает пресс-служба Акорды.

В начале выступления Токаев отметил, что стратегическое значение каспийского моря возрастает. Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Они заложили правовой фундамент для углубления пятистороннего взаимодействия. «Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу этой Конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса. Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы», − подчеркнул Токаев.

В ситуации разрыва традиционных логистических цепочек встает проблема транспортной взаимосвязанности. По словам президента, за последние годы существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. По итогам 5 месяцев этого года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – более чем на 9%. С целью наращивания объема грузопотоков по морю Казахстан приступил к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота.

Для укрепления торгового взаимодействия прикаспийским государствам, настаивает Токаев, предстоит усовершенствовать логистическую инфраструктуру: «Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками».

Другим важным вектором сотрудничества прикаспийских стран, по словам Токаева, остается сохранение экосистемы Каспия, которая может пострадать вследствие активной эксплуатации недр, транспортировки ресурсов и мирового экологического кризиса. С ней тесно связано и экономическое развитие вместе с благополучием миллионов жителей побережья Каспия.

«Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайықа, иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал. Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения», − заявил Токаев.

Он также обратил внимание на важность борьбы с незаконным рыбным промыслом на Каспийском море. К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи и провоза рыбной продукции, нелегального приобретения и сбыта осетровых. Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями эксперты прикаспийских стран разрабатывают соответствующий Протокол.

Основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия, как напомнил президент, закреплены в Тегеранской Конвенции от 2003 года. С даты ее подписания прошло уже почти 20 лет, однако вопрос создания Секретариата все еще не решается. Его функции по-прежнему осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве.

«Казахстан неоднократно обращал внимание партнеров на то, что Секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран», − убежден Токаев.