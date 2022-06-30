В отношении «Мобайл Телеком-Сервис» и «Кселл» антимонопольным органом начато расследование

В отношении ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл» начато расследование по факту завышенных цен на услуги, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции.

По итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы агентством выявлено, что у ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» цены выше, чем у остальных операторов связи.

«Операторы связи в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО “Казахтелеком”: ТОО “Мобайл Телеком-Сервис” и АО “Кселл” по сравнению с ТОО “КаР-Тел”. Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО “Мобайл Телеком-Сервис” и АО “Кселл”», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи агентством были проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы и установлено доминирующее положение группы АО «Казахтелеком» (более 35%), в состав которого входят АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

«АО “Кселл” за анализируемый период установил максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем 756 тенге) и мобильного интернета (в среднем 1765 тенге). К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета - в среднем 1022 тенге», - пояснили в ведомсвте.

В отношении ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» начало расследование открыто по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки, а в в отношении АО «Кселл» - по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и мобильного интернета.