Более тысячи человек признаны подозреваемыми по делам о массовых беспорядках и актам терроризма в январе – Генпрокуратура

В производстве специальных прокуроров на сегодняшний день находится 58 уголовных дел по массовым беспорядкам и восемь – по актам терроризма. По ним признаны подозреваемыми более тысячи человек, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 58 уголовных дел по массовым беспорядкам и восемь актам терроризма. По мере завершения дела направляются в суд», - сообщил Килымжанов.

Он заверил, что органами уголовного преследования продолжается работа по установлению всех причин и деталей январских событий. И основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма.

«По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. Только по делам специальных прокуроров проведено более 30 тысяч следственных действий. В производстве экспертных организаций находится более трех тысяч исследований», - подчеркнул замначальника службы уголовного преследования.

Всего, по его словам, по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждено 445 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость. В настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.