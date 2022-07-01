МВК вводит ограничения для регионов в случае перехода в «желтую» зону эпидемиологического риска

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана принято решение ввести ряд ограничительных мер для регионов, если они перейдут в «желтую» зону по темпам распространения COVID-19.

Как отметила министр здравоохранения Ажар Гиният, в стране с середины июня отмечается рост инфицирования вирусом COVID-19. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза. Глава Минздрава также проинформировала, что до 80% заболевших приходятся на невакцинированных или получивших прививку более шести месяцев назад.

Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией решено принять дополнительные меры, в случае перехода региона в «желтую» зону эпидемиологического риска. Близкие контактных лиц с больными, а также сотрудники, имеющие противопоказания к вакцинации и беременные переводятся на дистанционную форму работы. В закрытых учреждениях и общественном транспорте будет обязательным ношение масок, а совещания с участием более десяти человек переводятся в онлайн-формат.

Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок на авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.

Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших.