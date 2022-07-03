В Каракалпакстане введено чрезвычайное положение

Указом президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан введено чрезвычайное положение, которое продлится месяц. Напоминаем, что в Каракалпакстане прошли митинги против поправок в Конституцию. В законопроекте предлагали исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава Узбекистана.

«В целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года», - говорится в сообщении, распространённом пресс-секретарем президента Узбекистана.

25 июня на общественное обсуждение был вынесен проект по поправкам в Конституцию Узбекистана. В списке поправок появились изменения статуса Каракалпакстана — в новой редакции упраздняется право республики на выход из состава Узбекистана на основе внутреннего референдума. 1 июля в Каракалпакстане прошли митинг против поправок, касающихся статуса республики. Власти Каракалпакстана назвали митинги в Нукусе попыткой захвата власти. Вчера, 2 июля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приехал в Нукус и там заявил, что стоит оставить без изменений статьи Конституции Узбекистана, касающиеся Каракалпакстана.