Во втором полугодии запланированы мероприятия по обеспечению боевой подготовки
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Армейские подразделения Казахстана обучают эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций
фото министерства обороны Казахстана

Глава государства и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Как сообщается на сайте Акорды, министр доложил о результатах деятельности ведомства в первом полугодии.

«Руслан Жаксылыков доложил о состоянии боевой готовности армейских подразделений. В настоящее время основные усилия направлены на обучение органов управления и личного состава эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций, организовывать взаимодействие с центральными и местными органами власти», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также министр сообщил, что на второе полугодие запланированы мероприятия по обеспечению боевой подготовки, включая ряд масштабных учений. Кроме того, казахстанские военные примут участие в международных армейских играх.

Министр обороны также отчитался об исполнении поручений главы государства, касающихся развития сил специальных операций, обеспечения безопасного хранения боеприпасов, оснащения армии современными образцами вооружений и военной техники с использованием потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, совершенствования военной инфраструктуры. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности солдат и работе по недопущению неуставных отношений среди военнослужащих.

В завершение встречи Токаев указал на необходимость обеспечения комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на высоком уровне, а также дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

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