​Жителям Актау ограничивают доступ к питьевой воде из-за обмеления Каспия и ремонта опреснительной установки

Жители Актау жалуются на некачественные коммунальные услуги. По их словам уже почти двое суток они остаются без питьевой воды. В ТОО «МАЭК-Казатомпром» утверждают, что причинами являются обмеление Каспийского моря и ремонтные работы одной из дистилляционных опреснительных установок, сообщает издание Лада .

По данным ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», на текущий момент предприятие отпускает на город и промзону 42-45 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Это на 7-10 тысяч кубов меньше производственной мощности.

«Из-за снижения уровня в водозаборном канале (обмеления Каспийского моря) наблюдается увеличение поступления ила и тины, которые снижают производительность опреснительных установок, повышение температуры морской воды также существенно снижает их производительность», − сообщили в «МАЭК-Казатомпром».

Жители города утверждают, что это не первый подобный случай, и предполагают, что вместо жилых домов воду подают в отель «Rixos». Однако в «МАЭК-Казатомпром» это отрицают.

«У нас постоянно отключают то электричество, то воду. Несколько дней назад мы часами сидели без электричества, да ещё и постоянные скачки напряжения и давления воды происходили. А теперь сидим почти двое суток без питьевой воды. Приходится воду питьевую в магазинах покупать, чтобы от жажды не помереть, жарко же. Где находится программа президента по вступлению в топ-30 развитых стран? Мы, жители города Актау, ежемесячно оплачиваем коммунальные услуги. Почему правительство не предоставляет нам качественные коммунальные услуги?», − возмутились горожане.

В пресс-службе «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что ремонтные работы на ЦУВС-2 уже завершены. На данный момент восстанавливают режим подачи питьевой воды на город и ЦУВС-4.