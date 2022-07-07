За сутки в Казахстане зарегистрировано 330 случаев коронавируса

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Алматы зарегистрирован 191 случай, в столице – 36, в Шымкенте – 28, в Жамбылской области – 12, в Карагандинской области – 12, в Акмолинской области – 11, в Алматинской области – 10, в Атырауской области – 9, в Костанайской области – 4, в Павлодарской области – 4, в Восточно-Казахстанской области – 4, в Туркестанской области – 4, в Кызылординской области – 3, в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – по одному случаю.

Не выявлено заболевших в Актюбинской и Мангистауской областях.

Всего в стране подтверждено 1 308 207 случаев КВИ.

Также, по данным Минздрава, за сутки выявлено 10 случаев коронавирусной пневмонии, а всего зарегистрировано 89 271 случай.

На 7 июля лечение продолжают получать 1 734 человека (1 677 КВИ+ и 57 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровн