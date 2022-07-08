В Казахстане намерены изменить параметры назначения пенсий

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что ведомство выступило с инициативой изменения параметров при назначении базовой и солидарной пенсий. В случае одобрения этой инициативы госорганами, пенсии повысятся уже в следующем году.

Как сообщается на сайте министерства, накануне Дуйсенова провела встречу с представителями Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет. Она проинформировала активисток движения о новых предлагаемых подходах, выработанных министерством труда и социальной защиты населения в целях совершенствования пенсионного обеспечения граждан.

«Во-первых, мы выступили с инициативой изменения параметров при назначении базовой и солидарной пенсий. Сейчас наши предложения рассматриваются в других заинтересованных государственных органах, если они будут поддержаны – это позволит увеличить размеры пенсионных выплат из бюджета уже со следующего года. Положительный эффект почувствуют и действующие пенсионеры, и те, кто выйдет на заслуженный отдых в будущем», - сказала министр, не уточнив при этом, какие параметры будут изменены.

Кроме этого, по ее словам, пересматриваются механизмы проекта «Серебряный возраст», чтобы обеспечить наибольшую занятость женщин предпенсионного возраста. В частности, планируется увеличить срок участия в проекте до трех лет и предусматривает специальные направления для трудоустройства женщин, с частичным субсидированием их заработной платы за счет бюджетных средств.

«Это позволит им до выхода на пенсию максимально активно участвовать в накопительной пенсионной системе. Особенно важно это для женщин, имеющих маленький трудовой стаж и, соответственно, незначительные накопления в ЕНПФ», - отметила Дуйсенова.

Что касается снижения пенсионного возраста, то глава ведомства отметила, что предложения активисток были всесторонне изучены специальной рабочей группой, созданной при министерстве При этом были учтены следующие факторы: постепенное сворачивание системы солидарных пенсий, получаемых за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы; уровень доходов женщин старше 50 лет в различных секторах экономики; данные по прогнозным размерам пенсий женщин при раннем выходе на заслуженный отдых, с учетом их доходов и стажа участия в накопительной пенсионной системе.

Министр подчеркнула, что для казахстанцев, которые не имеют трудового стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат. При этом, в соответствии с действующим законодательством, гражданам предоставляется право раннего выхода на пенсию. Так, при достаточности пенсионных накоплений мужчины по достижении возраста 55 лет, а женщины – 52,5 лет могут оформить пенсионный аннуитет. А граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.