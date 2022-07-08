Под видом новых разработок в Казахстане продают действующие технологии, заявил Бектенов

Глава агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, выступая с докладом на коллегии ведомства, заявил, что в стране продают действующие технологии под видом новых разработок и тратят ежегодно на содержание систем свыше 20 млрд тенге.

«Проведенный мониторинг сферы цифровизации показал, что отечественный рынок информационных технологий монополизирован компаниями, аффилированными с госорганами. Разрабатываются ненужные и дублирующие программы. Каждая третья информсистема, содержащаяся на балансе государства, подлежит списанию (178 из 572). Действующие технологии продаются под видом новых разработок», - сказал Бектенов.

Он отметил, что ежегодно на содержание этих систем выделяется свыше 20 млрд тенге, а на цифровизацию государство уже затратило более 400 млрд тенге.

«От реализации рекомендаций агентства ожидаем оптимизацию ежегодных затрат государства и создание равных условий для всех участников отечественного IT-рынка», - подчеркнул глава антикоррупционной службы.