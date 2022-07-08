Бизнесмену Кайрату Боранбаеву продлили срок содержания под стражей еще на месяц, сообщается на сайте столичного суда.

«8 июля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц», - говорится в сообщении.

17 марта суд санкционировал Кайрату Боранбаеву меру пресечения в виде содержания под стажей сроком на два месяца. Бизнесмен был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Позже Боранбаев передал в госсобственность доли в двух компаниях, контролирующих парковки в Алматы.

10 мая специализированный межрайонный следственный суд столицы продлил Боранбаеву срок содержания под стражей на один месяц.