Он был задержан в марте
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Кайрату Боранбаеву продлили срок содержания под стражей еще на месяц
ФОТО PROSPORTS.KZ

Бизнесмену Кайрату Боранбаеву продлили срок содержания под стражей еще на месяц, сообщается на сайте столичного суда.

«8 июля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц», - говорится в сообщении.

17 марта суд санкционировал Кайрату Боранбаеву меру пресечения в виде содержания под стажей сроком на два месяца. Бизнесмен был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Позже Боранбаев передал в госсобственность доли в двух компаниях, контролирующих парковки в Алматы.

10 мая специализированный межрайонный следственный суд столицы продлил Боранбаеву срок содержания под стражей на один месяц.

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