12-14 июля на большей части Казахстана ожидаются дожди, при этом по всей стране будет жаркая погода, на западе – до +45°С, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, отрог Северного антициклона с центром над Салехардом окажет свое влияние на северную часть территории страны, тогда как южные регионы будут находится в поле пониженного давления и волновой фронтальной деятельности.

«На большей части республики, по мере дневного прогрева, воздушные массы станут неустойчивыми, что станет причиной для развития кучево-дождевой облачности и обусловит выпадение дождей: 12-13 июля в центре и на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь на западе и юго-западе страны ожидается погода без осадков и очень сильная жара», - сообщает «Казгидромет».

Днем на западе будет +34+42°С, на юго-западе +40+45°С, на северо-западе температура воздуха повысится до +30+40°С, на севере будет колебание от +25+33°С до +22+30°С, в центре +22+30°С, на востоке ожидается понижение температуры воздуха от до +17+25°С, на юге – повышение до +32+40°С, на юго-востоке страны – до +25+35°С.