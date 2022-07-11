В целом состав правления расширен до шести человек
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Назначен новый председатель правления казахстанского «Сбербанка»
фото Жанары Каримовой

В целях укрепления эффективности управления «Сбербанка Казахстан» советом директоров принято решение о расширении состава правления. С учетом изменений оно будет состоять из шести человек, сообщает пресс-служба банка.

Новым председателем правления ДБ АО «Сбербанк» назначен Нурсултан Таскаранов. С 2012 года он занимал должность заместителя председателя правления банка. Карьеру в «Сбере» начал в 2002 году, в целом имеет 20-летний опыт работы в банковской системе.

На должность заместителей председателя правления назначены: Магомед Гулаев – в «Сбербанке Казахстан» с 2017 года курировал направление розничного бизнеса, в новой должности будет отвечать за работу розничного блока банка; Анастасия Овсянникова, бывший директор финансового департамента банка, теперь в ее обязанности будет входить курирование финансового и операционного блоков; Владимир Савченко, работавший ранее директором юридического управления банка, – на новом посту будет курировать правовой и административно-хозяйственный блоки, а также вести работу с проблемными активами; Георгий Аракелян и Александр Титов продолжат работу в правлении.

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