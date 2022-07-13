В Казахстане резко выросло число новых случаев коронавируса

В Алматы зарегистрировано 280 случаев, в столице – 180, в Шымкенте – 87, в Алматинской области – 67, в Карагандинской области – 56, в Жамбылской области – 35, в Кызылординской области – 19, в Атырауской области – 17, в Туркестанской области – 13, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Мангистауской области – 10, в Костанайской области – 9, в Северо-Казахстанской области – 9, в Павлодарской области – 8, в Акмолинской области – 8, в Западно-Казахстанской области – 7, в Актюбинской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 311 190 случаев.

Также, по данным Минздрава, зарегистрировано 2 случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев ни от КВИ, ни от пневмонии по-прежнему не зафиксировано.

На 13 июля лечение продолжают получать 3 700 человек (3 628 КВИ+ и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 человека, на амбулаторном уровне лечатся 2 267 человек. В тяжелом состоянии находятся 16 пациентов.