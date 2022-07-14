Казахстану нужен план по защите детей от насилия — Токаев

Казахстану нужен план по защите детей от насилия, предотвращению самоубийств и обеспечению прав каждого ребенка, заявил в четверг в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Я объявил этот год годом детей. Но настораживает тот факт, что в последние годы насилие в школьных стенах усилилось. При этом в 65 процентах полностью оборудованных школ, то есть в трех тысячах школ, система видеонаблюдения не соответствует требованиям, а иногда и вовсе не работает», - заявил Токаев.

В целом, отметил президент, в стране снизилось количество суицидов среди детей и подростков. Однако такие инциденты участились в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях.

«Нам нужен всеобъемлющий план по защите детей от насилия, предотвращению самоубийств и обеспечению прав каждого ребенка», - подчеркнул он.

Кроме того, президент обратил внимание на проблему избиения детей в частных детских садах. Он считает, что их деятельность непрозрачна, гражданско-правовой ответственности у них нет.

«Другими словами, она не отвечает требованиям общества. В 2011 году мы прекратили работу детских садов по лицензии. Государство пошло на этот шаг в силу необходимости. Ведь мы должны были максимально охватить дошкольников детским садом. При этом важно было использовать потенциал частного сектора. В результате более 88% детей в возрасте от 2 до 6 лет были охвачены детскими садами. Теперь пришло время улучшить качество обслуживания. Правительство должно тщательно рассмотреть этот вопрос. Повторное введение процедуры лицензирования – это, прежде всего, мера, необходимая обществу, а не государству. Ведь главная цель – обеспечить безопасность детей», - заявил Токаев.