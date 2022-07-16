Почти 1500 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 470 новых случаев коронавирусной инфекции.

В столице зарегистрировано 423 случая, в Алматы – 494, в Алматинской области – 132, в Шымкенте – 106, в Карагандинской области – 81, в Жамбылской области – 54, в Акмолинской и Атырауской областях – по 27 случаев, в Кызылординской области – 23, в Восточно-Казахстанской области – 22, в Мангистауской области – 17, в Костанайской области – 14, в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях – по 12, в Северо-Казахстанской области – 10, в Актюбинской области – 4.

Всего в стране подтвержден 1 315 021 случай коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 664 человека.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 случаев пневмонии, летальных исходов не зарегистрировано.

На 16 июля лечение от КВИ продолжают получать 6 425 человек (6 332 КВИ+ и 93 КВИ-), из них в стационарах находятся 680 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 5 745 человек. В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.