В него были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия
Власти России расширили список недружественных стран
фото с сайта minobrnauki.gov.ru

Правительство России расширило перечень "недружественных стран", включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Всего у России два таких списка. Эти страны добавили в тот, где раньше были только США и Чехия. В другом списке - 48 государств, сообщает BBC.

«Недружественными странами» власти России еще до войны стали называть государства, «совершающие недружественные действия» против России. Речь шла о дипломатических скандалах.

23 апреля 2021 года президент России подписал указ, ограничивающий для таких стран право нанимать российских граждан в свои дипмиссии в Москве.

Сначала в списке было всего две страны − 14 мая 2021 года правительство России внесло в него Чехию и США. Указ в отношении них предполагал ограничение − вплоть до полного запрета − возможности нанимать в посольства и консульства «работников из числа лиц, находящихся на территории России». Такие же ограничения будут действовать и для Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

В начале марта этого года, после начала российского вторжения в Украину, правительство России утвердило еще один перечень «недружественных» стран и территорий. В него вошло 48 субъектов - все государства-члены ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Британия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Этот список был составлен на основе другого указа Путина − указа от 5 марта 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Согласно последовавшему за этим распоряжению правительства государство, а также российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня «недружественных» стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

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