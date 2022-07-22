Власти России расширили список недружественных стран

Сначала в списке было всего две страны − 14 мая 2021 года правительство России внесло в него Чехию и США. Указ в отношении них предполагал ограничение − вплоть до полного запрета − возможности нанимать в посольства и консульства «работников из числа лиц, находящихся на территории России». Такие же ограничения будут действовать и для Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

В начале марта этого года, после начала российского вторжения в Украину, правительство России утвердило еще один перечень «недружественных» стран и территорий. В него вошло 48 субъектов - все государства-члены ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Британия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Этот список был составлен на основе другого указа Путина − указа от 5 марта 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Согласно последовавшему за этим распоряжению правительства государство, а также российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня «недружественных» стран, смогут расплатиться по ним в рублях.