Почти 2,7 тыс. случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

В Алматы зарегистрировано 804 случая заражения, в Астане – 797, в Карагандинской области – 212, в Жетысуской области – 126, в Шымкенте – 115, в Жамбылской области – 78, в Алматинской области – 74, в Акмолинской области - 70, в Кызылординской области – 52, в Западно-Казахстанской области – 48, в Атырауской области – 46, в Актюбинской и Костанайской областях – по 36, в Павлодарской области – 35, в Мангистауской области – 33, в Абайской области – 30, в Туркестанской области – 22, в Северо-Казахстанской области – 20, в Восточно-Казахстанской области – 17, в Улытауской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 328 844 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 665 человек. Один человек скончался от коронавируса за последние сутки – это первая смерть за последние несколько недель.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 15 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 23 июля лечение от КВИ продолжает получать 16 295 человек (16 147 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 280 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 15 015 человек. В тяжелом состоянии находится 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.