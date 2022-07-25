В 2023 году их планируется завершить полностью
Основные работы по строительству БАКАД должны завершить до конца 2022 года
фото primeminister.kz

Основные работы по строительству Большой алматинской кольцевой автодороги должны завершить до конца 2022 года. В 2023 году их планируется завершить полностью, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В первую очередь, целью строительства БАКАД является разгрузка улиц города от транзитного транспорта. При проектировании данного проекта учитывалось мнение Алматинцев. БАКАД строится для удобства граждан. В настоящее время ведутся полномасштабные работы на всей протяженности», − заявил во время посещения стройплощадки вице-министр МИИР Алмаз Идырысов.

Он также дал ряд поручений первому заместителю акима Алматинской области Лаззату Турлашову и напомнил об ответственности акимата за дороги местного значения. Вице-министр отметил важность поддержания высокого темпа строительства, с целью завершения основных работ до конца текущего года.

В настоящее время для строительства задействованы порядка 1652 человека и 541 единица техники. Земляные работы выполнены на протяжении 51 км, устроено 52 км нижнего слоя и 10 км верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Помимо этого, на 96 % выполнены работы по возведению мостов. Вынесено 179 штук сетей электро - и газоснабжения. Также устроено 106 водопропускных труб.

В соответствии с условиями договора срок завершения работ запланирован на 2023 год.

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