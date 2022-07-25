Основные работы по строительству БАКАД должны завершить до конца 2022 года

Основные работы по строительству Большой алматинской кольцевой автодороги должны завершить до конца 2022 года. В 2023 году их планируется завершить полностью, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В первую очередь, целью строительства БАКАД является разгрузка улиц города от транзитного транспорта. При проектировании данного проекта учитывалось мнение Алматинцев. БАКАД строится для удобства граждан. В настоящее время ведутся полномасштабные работы на всей протяженности», − заявил во время посещения стройплощадки вице-министр МИИР Алмаз Идырысов.

Он также дал ряд поручений первому заместителю акима Алматинской области Лаззату Турлашову и напомнил об ответственности акимата за дороги местного значения. Вице-министр отметил важность поддержания высокого темпа строительства, с целью завершения основных работ до конца текущего года.

В настоящее время для строительства задействованы порядка 1652 человека и 541 единица техники. Земляные работы выполнены на протяжении 51 км, устроено 52 км нижнего слоя и 10 км верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Помимо этого, на 96 % выполнены работы по возведению мостов. Вынесено 179 штук сетей электро - и газоснабжения. Также устроено 106 водопропускных труб.

В соответствии с условиями договора срок завершения работ запланирован на 2023 год.