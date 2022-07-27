Казахстан относится к странам с низким риском распространения обезьяньей оспы – Есмагамбетова

Несмотря на то, что Казахстан относится к государствам с низким риском распространения обезьяньей оспы, в стране есть специальные тест-системы, которые прислали из Российской Федерации. Применять их будут только при наличии у граждан симптомов или в случае посещения стран, где недавно были зафиксированы случаи заболевания, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

«К странам высокого риска относятся европейские страны. Остальные − умеренные, низкие. Казахстан относится к стране с более низким риском распространения обезьяньей оспы», − сказала Есмагамбетова.

Она отметила, что по данным ученых те, кто получил вакцину от натуральной оспы, защищены и от обезьяньей. При этом, по рекомендациям ВОЗ, вакцинироваться всему населению не нужно, так как передача инфекции идет только при очень близком контакте. Вице-министр также сообщила, что российский Роспотребнадзор более месяца назад передала Казахстану ПЦР-тесты для диагностики обезьяньей оспы.

«На сегодня во всем мире диагностика обезьяньей оспы проводится лабораторно на основании ПЦР-теста. Учитывая, что для обезьяньей оспы есть характерная клиническая картина, то для тех, кто условно захотел, без клинической картины, прийти и протестироваться на обезьянью оспу, это проводиться не будет», − объяснила Есмагамбетова.

По ее словам, диагностика будет проводиться только в том случае, если у человека будут клинические проявления, характерные для обезьяньей оспы – это повышение температуры, появление специфических высыпаний.