Около 2700 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 713 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – почти столько же, сколько и день назад.

В столице выявлен 951 случай, в Алматы − 532, в Карагандинской области – 345, в Акмолинской области − 120, в Жетысуской области – 100, в Кызылординской области – 73, в Павлодарской области − 68, в Костанайской области – 66, в Шымкенте – 64, в Жамбылской области – 57, в Атырауской области – 49, в Алматинской области – 44, в Северо-Казахстанской области – 43, в Западно-Казахстанской области – 42, в Актюбинской области – 41, в Абайской области – 35, в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях − по 27, в Мангистауской области – 24, в Улытауской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 350 180 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 666 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 19 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 31 июля лечение от КВИ продолжает получать 26 221 человек (26 001 КВИ+ и 220 КВИ-), из них в стационарах находится 1 527 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 24 694 пациентов. В тяжелом состоянии находится 43 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 11 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.