Эти цены будут действовать на приграничных территориях
Минэнерго разработало проект приказа по введению дифференцированных цен на дизтопливо
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Министерство энергетики разработало проект приказа, предусматривающего введение дифференцированных цен на дизельное топливо на приграничных территориях. Как заявил глава ведомства Болат Акчулаков в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, стоимость дизтоплива для иностранных граждан будет выше.

«В настоящее время министерством разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизтопливо. Цены будут дифференцированы, в зависимости от резидентства, объемов потребления и от видов транспорта. Работа в данном направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами», - сообщил Акчулаков.

Он отметил, что, по данным пограничной службы, ежедневно в Казахстан заезжает порядка 4,5 тыс. единиц грузового транспорта, из которых порядка 70% – это иностранный транспорт. При этом низкие цены на АЗС страны приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.

Напомним, ранее в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров, агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы.

Позже министр уточнил, что сегодня проект приказа планируется опубликовать на сайте открытых НПА для обсуждения, там он будет находиться порядка двух недель.

«Скажу, что решение следующее: мы хотим, чтобы наши граждане, при наличии водительских удостоверений, имели право заправлять 100 литров дизтоплива по существующей цене, то есть это 230-260 тенге, как для региона. Сто литров в день. Что, в принципе, на наш взгляд, более чем достаточно. Если хочет купить больше, соответственно, цена будет другая. И для грузового транспорта мы предполагаем, что это будет также при наличии водительского удостоверений и документов, то есть техпаспорта автотранспортного средства, подтверждающее, что оно зарегистрировано в РК, для него, наверно, лимит в сутки будет порядка 300 литров», - сказал Акчулаков.

При этом он не исключает, что будут какие-то поправки по объему топлива.

«Всех, кто не попадает в эту группу лиц, на АЗС должны заправляться по цене примерно 450 тенге», - добавил министр.

Акчулаков также уточнил, что дифференцированные тарифы, возможно, в будущем будут также введены на бензин. Но сейчас только на дизтопливо, так как «мы начинаем ощущать его нехватку, и пока большие проблемы с вывозом дизтоплива». Дифференцированные тарифы, по его мнению, начнут действовать уже к осени.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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