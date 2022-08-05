200 грантов выделено на обучение в двух филиалах российских вузов в Казахстане

Филиалы еще двух российских вузов – Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина – откроются в Казахстане осенью. Соответствующее постановление принято правительством РК. На обучение в этих вузах выделено 200 грантов.

Как сообщается на сайте главы кабмина, филиал МИФИ откроется в Алматы, университета нефти и газа – в Атырау. В октябре на базе филиалов российских вузов начнется подготовка кадров по таким приоритетным специальностям «Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы», «Физика элементарных частиц и космофизика», «Поиски и разведка нефти и газа», «Разработка, эксплуатация и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений», «Транспорт нефти и газа». На обучение по этим направлениям выделено 200 грантов. К учебному процессу будут привлечены ведущие профессоры и преподаватели из России.

Напомним, что работа по открытию в стране пяти новых филиалов зарубежных вузов до 2025 года проводится по поручению главы государства. В феврале были подписаны меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки РК и министерством науки и высшего образования РФ, а также соглашение между правительствами стран о создании и функционировании филиалов казахстанских вузов в России и российских в Казахстане.