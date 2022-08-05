Минцифровизации объясняет плохое качество связи и интернета сложным географическим рельефом Казахстана

99% территории Казахстана имеет покрытие сотовой связью и интернетом. Однако их плохое качество связано со сложным географическим рельефом на территории как минимум трети страны. Такое заявление в пятницу в ходе международного форума «Навстречу цифровому Казахстану» сделал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.

«У нас в целом покрытие по стране (составляет – В.) 99%. Но даже в рамках этих 99% территории Казахстана есть проблемы с качеством. Покрытие не означает, что оно покрыто везде качественно», - сказал Оразбек.

Он признал, что жалобы на качество связи есть практически во всех регионах. Но проблема связана со сложным географическим рельефом Казахстана.

«Это Карагандинская область, часть Костанайской области, Актюбинская область, в том числе Улытауская область, часть Восточно-Казахстанской, Туркестанской область. Там, где сложный рельеф, операторам сложно довести интернет по существующим технологиям. Туда доводится интернет по спутникам. И, собственно, в этих локациях качество слабое. Это надо сразу признать. Таких локаций сегодня более тысячи», - объяснил вице-министр.

По его заверениям, данные локации министерство планирует охватить посредством негеостационарных спутниковых технологий, качество трафика которых «достаточно хорошее».

«В принципе, для небольших населенных пунктов, где менее 200 человек населения, это будет достаточно, чтобы подавать хороший, качественный интернет», - считает Оразбек.

Он также напомнил, что в этом году в Кодекс об административных правонарушениях внесена поправка по увеличению штрафа для операторов за отсутствие качественного доступа к мобильному широкополосному доступу в интернет. Кроме того, в 2021 году введено пороговое значение по различным видам доступа в интернет: для 3G – 1 мегабит в секунду, для 4G – 5 мегабит в секунду.

«Собственно, мы проводим очень большую работу по проверкам качества по всей территории Казахстана. Наше предприятие – государственная радиочастотная служба по заявлениям граждан регулярно выезжает. В прошлом году провели более 500 проверок, сумма штрафов составила 135 млн тенге. В этом году – на этом уровне или даже больше. Жалобы в прошлом году были на отсутствие качественного доступа в интернет по мобильным технологиям, через мобильные сети», - добавил он.